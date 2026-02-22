I soccorritori di Rye, nello Stato di New York, hanno salvato un cigno reale rimasto con il posteriore congelato su uno stagno ghiacciato a causa delle basse temperature. Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti con attrezzature per il recupero in acque fredde, riuscendo a liberare l’animale e a riportarlo a riva in sicurezza. Il cigno è stato affidato al centro Animal Nation per le cure, mentre un episodio simile si era verificato poche settimane prima a Norwalk, in Connecticut.