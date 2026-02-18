Gli agenti hanno salvato un’aquila calva ferita rimasta bloccata sul ghiaccio del fiume Hudson. Le immagini delle bodycam mostrano l’intervento rapido dell’unità portuale della polizia di New York, che ha recuperato l’animale e lo ha trasferito in un santuario nel New Jersey. Un tempo quasi estinta nello Stato di New York, l’aquila calva è oggi sempre più presente nella Hudson Valley, soprattutto nei mesi invernali tra dicembre e marzo.