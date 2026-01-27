Il 17 gennaio, la nave da crociera Scenic Eclipse II è rimasta intrappolata in una spessa banchisa nel Mare di Ross, in Antartide. Impossibilitata a manovrare a causa del ghiaccio compatto, la nave ha lanciato un SOS, a cui ha risposto la USCGC Polar Star, il rompighiaccio più potente della Guardia Costiera statunitense.

Le immagini del salvataggio mostrano la Polar Star avanzare lentamente, frantumando il ghiaccio, mentre la Scenic Eclipse II oscilla avanti e indietro, circondata da un paesaggio antartico silenzioso e ostile. Dopo aver aperto una vera e propria corsia d’acqua, la Polar Star ha permesso alla nave di lasciare l’area di pericolo, riportando in sicurezza i 228 passeggeri e 176 membri dell’equipaggio della compagnia Scenic Luxury Cruises and Tours.