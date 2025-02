Lo scorso 29 gennaio, un cittadino egiziano di 33 anni senza fissa dimora ha aggredito in pieno centro a Roma un minorenne “colpevole” di indossare la kippah, il copricapo circolare usato dagli ebrei maschi nei luoghi di culto. L’uomo è stato arrestato poco dopo.

Il minorenne è stato aggredito a mani nude mentre era in via Nazionale in compagnia della madre. L’aggressore si è scagliato anche contro una esercente commerciale della zona intervenuta per difendere madre e figlio.

L’uomo è stato rintracciato poco dopo dalla polizia e identificato. È risultato essere titolare dello status di protezione internazionale nel territorio italiano. Avendo provato ad aggredire usando una bottiglia di vetro è stato arrestato con l’accusa di tentata deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso attraverso l’utilizzo di oggetti atti ad offendere.