Il subacqueo Dean Cropp ha vissuto un incontro ravvicinato straordinario con un gruppo di squali delle Galapagos al largo della costa australiana, nel Mar dei Coralli. Cropp stava esplorando le acque poco profonde vicino alla remota barriera di Middleton Reef quando gli squali lo hanno circondato, seguendolo con curiosità e urtandolo leggermente per capire chi fosse. “Non vedono quasi mai esseri umani, per questo sono estremamente curiosi. Mi urtavano persino, cercando di capire cosa fossi”, ha raccontato.

In uno dei momenti più spettacolari del video, uno squalo si è avvicinato frontalmente, come se posasse per la telecamera, prima di allontanarsi. Secondo Galawiki, questa specie non associa l’uomo al cibo e non manifesta comportamenti aggressivi verso i subacquei. La barriera di Middleton Reef, tra le più isolate al mondo, rappresenta un vero santuario per gli squali e ospita anche numerosi relitti storici, rendendo l’area un luogo privilegiato per immersioni e osservazioni naturalistiche.