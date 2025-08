Ennesimo incidente nautico a Venezia, questa volta nei pressi del Ponte di Rialto. Erano da poco passate le 17 di sabato 3 agosto quando un taxi acqueo ha urtato violentemente una gondola, facendola affondare sotto gli occhi increduli di numerosi turisti presenti nella zona. Secondo le prime ricostruzioni, la causa dello scontro sarebbe riconducibile a una manovra errata da parte del tassista, che avrebbe perso il controllo dell’imbarcazione. Non si esclude, tuttavia, l’ipotesi di un guasto tecnico sul taxi acqueo, che potrebbe aver impedito una corretta manovra d’emergenza.

L’incidente, avvenuto in un tratto molto trafficato del Canal Grande, ha provocato il ribaltamento della gondola e la caduta in acqua del gondoliere e dei turisti trasportati. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite gravi.

Nessun ferito, ma tanta paura

La collisione è avvenuta a bassa velocità, il che ha limitato i danni fisici alle persone coinvolte. Il gondoliere e i turisti, nonostante la caduta in acqua, sono riusciti a mettersi in salvo rapidamente. Alcuni passanti e marinai presenti sulla riva si sono lanciati sui pontili per aiutare i naufraghi a uscire dall’acqua.

Sicurezza e controlli sotto osservazione

Da qualche giorno sul Canal Grande è operativo il sistema “barcavelox”, una sorta di tutor pensato per le vie d’acqua veneziane. Il dispositivo rileva automaticamente le imbarcazioni che superano i limiti di velocità, sanzionando i trasgressori.

Secondo i primi dati raccolti durante i test, i taxi acquei risultano essere i principali responsabili delle infrazioni (50%), seguiti dai mezzi di trasporto merci (30%) e dalle barche da diporto (15%). Nel solo giorno d’esordio, il sistema ha rilevato una ventina di violazioni.