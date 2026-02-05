Le fasi immediatamente successive all’omicidio di Gaetano Russo, panettiere di 62 anni ucciso lunedì sera a Sarno, nel Salernitano, sono state riprese in un video diffuso online. Le immagini, girate da un balcone vicino alla panetteria di piazza Sabotino, nella frazione Cappella Vecchia, documentano l’arresto del presunto responsabile, un 33enne. Dopo l’aggressione mortale, l’uomo si era barricato all’interno del negozio. Nel filmato si vedono gli agenti di polizia, affiancati da un carabiniere libero dal servizio tra i primi a intervenire, intimargli di aprire la porta fino a riuscire a entrare e a bloccarlo.

Durante l’arresto, le forze dell’ordine hanno dovuto anche proteggerlo dalla reazione dei familiari della vittima, visibilmente sconvolti, che avrebbero tentato di aggredirlo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti della Procura di Nocera Inferiore, l’uomo avrebbe avuto una discussione con la figlia del titolare; Russo sarebbe intervenuto per difenderla. A quel punto il 33enne, probabilmente sotto effetto di alcol o stupefacenti, avrebbe impugnato un coltello colpendolo più volte. Il killer è stato arrestato e condotto in carcere.