Nelle prime ore di oggi, giovedì 22 maggio, un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito le isole meridionali della Grecia, causando momenti di grande paura tra la popolazione. L’epicentro è stato localizzato in mare, a circa 58 chilometri a nord-nordest di Elounda, sulla costa settentrionale dell’isola di Creta. Fortunatamente, secondo quanto riportato dai media locali, non si registrano danni a strutture né feriti.

Un video diventato virale sui social mostra il momento esatto in cui alcuni massi si staccano dalla costa e precipitano in mare, all’interno della caldera di Santorini. Si tratta di un’area già nota per la sua attività sismica: altri episodi si erano verificati anche a febbraio, confermando la natura geologicamente attiva della regione.