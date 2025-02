Grande entusiasmo a Fiorano per il debutto in pista della Ferrari SF-25, la nuova monoposto del Cavallino che dovrà riportare la Rossa ai vertici della Formula 1 con Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Tra i tanti tifosi presenti, uno ha però deciso di garantirsi una visuale perfetta in un modo decisamente discutibile: ha tagliato degli alberi sul cavalcavia vicino al circuito. Il gesto, immortalato da foto e video, ha suscitato sia applausi che indignazione.

Il Comune di Fiorano ha confermato di aver identificato il responsabile e la polizia locale è al lavoro per comminargli una sanzione adeguata. Oltre al danno ambientale, la mancanza di autorizzazione ha reso il gesto ancora più grave, scatenando polemiche sui social e tra i presenti.