Un violento incendio è scoppiato a bordo del traghetto KM. Barcelona V.A mentre era in navigazione verso il porto di Manado, in Indonesia. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate dalla sala macchine, forse a causa di un guasto tecnico. L’equipaggio è intervenuto prontamente per tentare di domare il rogo, ma non è riuscito a spegnerlo del tutto. È così scattato l’allarme e ai 280 passeggeri presenti a bordo è stato immediatamente chiesto di indossare i giubbotti salvagente.

Momenti di forte tensione e panico hanno coinvolto passeggeri e personale. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le cause dell’incendio.