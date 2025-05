Nel corso di una gara del British Superbike Championship, ovvero il principale campionato motociclistico nel Regno Unito, due piloti sono morti a causa di un tragico incidente che ha coinvolto undici corridori in pista. L’incidente è avvenuto lunedì 6 maggio a Oulton Park, sul circuito vicino a Little Budworth, in Cheshire.

Il video del tragico incidente

La tragedia si è consumata pochi istanti dopo l’inizio della prima gara della stagione: alla prima curva, infatti, la caduta di un motociclista nel gruppo di testa ha innescato una reazione a catena. La corsa è stata immediatamente sospesa e sono subito intervenuti i soccorsi a bordo pista. Nell’incidente, il britannico Owen Jenner, 21 anni, e il neozelandese Shane Richardson, 29 anni, hanno perso la vita. Nell’incidente, nel quale almeno una delle moto è andata in fiamme, sono rimasti feriti cinque piloti. Il 47enne Tom Tunstall ha riportato ferite molto gravi all’addome e alla schiena, mentre tutti gli altri corridori sono usciti illesi o con ferite non gravi.

Nonostante i disperati tentativi di rianimazione al centro medico di Oulton Park, il pilota Owen Jenner è morto poco dopo a causa di un trauma cranico. La morte di Shane Richardson, invece, è stata ufficializzata presso il Royal Stoke University Hospital e sarebbe stata causata dalle gravi ferite riportate al torace.