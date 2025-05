La scorsa domenica, durante il festival delle mongolfiere a Zacatecas, in Messico, uno dei palloni aerostatici ha preso fuoco ed è precipitato. Online è stato diffuso un video drammatico che riprende l’incidente mostrando una persona appesa a una corda sotto al cesto della mongolfiera, completamente divorato dalle fiamme.

Il video del tragico incidente in mongolfiera

Tra il fumo nero che si alza nel cielo, infatti, si intravede una persona penzolare nel vuoto, prima della tragica caduta. L’incidente ha causato la morte di un partecipante al festival e il ferimento di altri due, ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sui social, il segretario generale dello Stato di Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, ha confermato la morte di una persona al festival: “Un partecipante ha perso la vita a seguito di uno sfortunato incidente durante un volo in mongolfiera”.

Le autorità locali sono intervenute immediatamente per prestare soccorso ai presenti e fornire supporto ai familiari della vittima. Le causa del drammatico incidente sono ancora da chiarire, mentre le autorità indagano per omicidio colposo e lesioni. Oltre alla mongolfiera coinvolta nell’incidente, anche altri mezzi rimasti a terra sono stati sequestrati.