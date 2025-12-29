Un treno con a bordo 241 passeggeri e nove membri dell’equipaggio è deragliato, sabato 27 dicembre, nello stato di Oaxaca, nel Messico meridionale, provocando la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 100 subito soccorse sul posto. “La locomotiva principale del treno è deragliata” e “i passeggeri sono stati immediatamente soccorsi” dai servizi di emergenza, ha dichiarato la Marina messicana un comunicato.

Il treno era composto da due locomotive e quattro carrozze passeggeri. Collega il Golfo del Messico all’Oceano Pacifico e trasporta solitamente sia merci che passeggeri. Subito dopo l’incidente, le cui cause ancora non sono state accertate, è cominciata l’attività per il ripristino della piena operatività della linea del Corridoio Interoceanico dell’Istmo di Tehuantepec, infrastruttura strategica che svolge un ruolo chiave nel trasporto di merci e passeggeri.

Secondo la Segreteria della Marina (Semar) che gestisce la linea ferroviaria, a bordo del convoglio passeggeri ed equipaggio erano distrubuiti su due locomotive e quattro carrozze. Il deragliamento si è verificato tra le località di Chívela e Nizanda, in direzione Matías Romero Avendaño. La Procura ha ora aperto un’inchiesta sulla sicurezza del progetto fiore all’occhiello del governo.

Il Treno Interoceanico è stato inaugurato nel 2023 sotto l’ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Fa parte del più ampio progetto del Corridoio Interoceanico ed è nato per modernizzare il collegamento ferroviario attraverso l’Istmo di Tehuantepec. Ad essere collegati sono i due porti di Salina Cruz che si trova sul Pacifico con Coatzacoalcos che si trova sulla costa del Golfo.