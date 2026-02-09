I Seattle Seahawks si laureano campioni del Super Bowl 2026, imponendosi con autorità sui New England Patriots per 29-13 nella finale giocata a Santa Clara, in California. Una vittoria costruita soprattutto su una difesa solida e aggressiva, capace di neutralizzare l’attacco avversario per lunghi tratti della partita. I Patriots hanno faticato a trovare continuità offensiva, mentre Seattle ha saputo colpire nei momenti chiave, chiudendo definitivamente i conti nell’ultimo quarto con una gestione impeccabile del vantaggio.

Ma il Super Bowl, come spesso accade, è andato oltre il football. L’half time show ha avuto come protagonista Bad Bunny, che ha trasformato lo stadio in una grande festa latina, portando sul palco musica, colori e un messaggio di inclusione e unità. L’esibizione è stata accolta con entusiasmo da gran parte del pubblico, ma ha anche acceso forti polemiche politiche. Donald Trump ha infatti attaccato duramente lo spettacolo, definendolo “il più brutto di sempre” e criticando la scelta di un artista che canta prevalentemente in spagnolo.