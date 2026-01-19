Pape Gueye diventa l’eroe di Rabat e regala al Senegal una notte storica. La nazionale guidata da Sadio Mané conquista la Coppa d’Africa battendo il Marocco in una finale ricca di emozioni, colpi di scena e tensione fino all’ultimo minuto. Per i “Leoni della Teranga” è il secondo trionfo continentale della loro storia, al termine di una partita destinata a restare nella memoria degli appassionati.

Il match si sblocca solo dopo un vero e proprio psicodramma sportivo. Sullo 0-0, al 99’, l’arbitro concede un calcio di rigore al Marocco. In campo scoppia il caos, il Senegal rientra momentaneamente negli spogliatoi per protesta e la tensione sale alle stelle. Alla fine si torna a giocare e dal dischetto si presenta Brahim Diaz, che sorprendentemente opta per un pallonetto lento. Il portiere Mendy intuisce e blocca senza difficoltà, cambiando di fatto il destino della finale.

Scampato il pericolo, il Senegal prende coraggio. Nei supplementari arriva la giocata decisiva: Pape Gueye trova un gol spettacolare che fa esplodere di gioia i tifosi senegalesi e gela lo stadio di Rabat. Ndiaye spreca il raddoppio a porta vuota, ma non basta al Marocco per rientrare in partita. Al fischio finale, è festa grande per Mané e compagni, mentre per i padroni di casa restano solo lacrime e rimpianti.