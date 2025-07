Il fronte dell’incendio tra la Riserva dello Zingaro e Scopello è stato circoscritto e l’emergenza è rientrata questa mattina, dopo una notte di lavoro intenso. All’alba sono entrati in azione due Canadair per domare le fiamme, mentre circa 50 abitazioni sono state evacuate a causa del fumo e del pericolo imminente. Il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, ha ringraziato tutte le squadre di soccorso – vigili del fuoco, forestale, protezione civile e forze dell’ordine – per l’impegno e il coraggio dimostrati. “Il nostro territorio è nuovamente ferito, con danni ambientali ed economici incalcolabili”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando il lavoro incessante svolto per mettere in sicurezza persone e luoghi.