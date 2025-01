Un momento davvero inaspettato per Donald Trump. Presente alla National Cathedral di Washington insieme alla moglie Melania e al suo vice JD Vance, il neopresidente degli Stati Uniti è stato costretto a subire il sermone del vescovo Mariann Edgar Budde, capo della diocesi episcopale di Washington, in cui ha chiesto a Trump, senza giri di parole, di “avere pietà” per gay, lesbiche, minori transgender e immigrati illegali.

Donald Trump è apparso decisamente contrariato alle parole pro-gay e pro-migranti del vescovo. Melania, invece, è apparsa gelida. Dopo la diffusione del video, essendo il vescovo di Washington una donna, sui social gli elettori democratici hanno sostenuto che “l’unica vera opposizione ai nuovi oligarchi americani viene dalle donne”.