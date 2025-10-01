Momenti di angoscia a Favara, in provincia di Agrigento, dove una donna di 38 anni, Marianna Bello, madre di tre figli, risulta dispersa dopo essere stata travolta dalla furia dell’acqua. La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scesa dall’auto in via Sottotenente Bosco per cercare riparo, ma è stata immediatamente trascinata via dalla corrente.

Sul posto stanno operando senza sosta i vigili del fuoco di Agrigento, i sommozzatori di Palermo e i nuclei specializzati con gommoni. Era stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco di Catania, impossibilitato però a decollare a causa del maltempo che continua a flagellare la zona.

Alle ricerche stanno partecipando non solo i soccorritori, ma anche i familiari della donna, diversi cittadini e il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, che si è unito agli sforzi per rintracciarla. La zona viene battuta palmo a palmo, con particolare attenzione a un convogliatore che si trova nelle vicinanze.

Intanto, i vigili del fuoco hanno dovuto intervenire anche per liberare diversi automobilisti bloccati con le proprie vetture dall’acqua alta. Le condizioni restano critiche e nelle ultime ore è stata segnalata un’altra persona dispersa nella zona di piazza Giarritella, sempre a Favara.