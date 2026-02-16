Nella giornata di venerdì 13 febbraio, la bandiera arcobaleno del Pride è tornata a sventolare a Christopher Street, la piazza del Stonewall Inn dove il giorno prima, il vessillo simbolo del movimento gay era stato ammainato per ordine dell’amministrazione Trump. La bandiera era stata rimossa in base a nuove linee guida dell’amministrazione, secondo cui nei siti gestiti dal National Park Service possono sventolare solo bandiere degli Stati Uniti o bandiere autorizzate dal Congresso.

Nel 2016, sotto la presidenza di Barack Obama, la zona intorno allo Stonewall Inn, incluso il Christopher Park, sono diventati un monumento nazionale gestito dal Park Service, il primo dedicato alla comunità Lgbt degli Usa. Una folla è esplosa in applausi quando la bandiera arcobaleno è stata issata di nuovo sul pennone accanto a quella a stelle e strisce. Presente anche il presidente del distretto di Manhattan Brad Hoylman-Sigal e altre figure istituzionali.

Stonewall è un luogo simbolo per il movimento gay: nella piazzetta c’è il bar che divenne l’emblema delle lotte dalla fine degli anni Sessanta contro l’esclusione sociale e la violenza delle forze dell’ordine contro gli omosessuali.