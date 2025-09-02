La storica imbarcazione Tuiga, ammiraglia dello Yacht Club di Monaco, è stata vittima di un incidente durante la Repsol King’s Cup for Vintage Boats a Mahón, sull’isola di Minorca. Sorprisa da una violenta burrasca con venti che hanno superato i 50 nodi, la barca a vela è stata immortalata nel drammatico momento in cui il suo albero maestro si spezzava. Fortunatamente, nessuno tra i membri dell’equipaggio ha riportato ferite.

La Tuiga, un modello classificato nella categoria FI15 e originariamente appartenuta al Duca di Medinaceli, rappresenta un pezzo di storia della vela. La tempesta non ha risparmiato nemmeno altre imbarcazioni d’epoca, tra cui Hispania, Mariska e Lady Anne, anch’esse danneggiate dall’ondata di maltempo che ha colpito la competizione velica.