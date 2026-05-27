Il ministro della Difesa Israel Katz annuncia con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell’attacco lanciato ieri sera dall’Idf a Gaza.

L’attacco lanciato ieri sera dall’Idf

“Il comandante numero 4 dell’ala militare dell’organizzazione terroristica Hamas a Gaza è stato eliminato ieri ed è stato mandato a raggiungere i suoi complici nelle profondità dell’inferno. A nome del Primo Ministro e mio, congratulazioni alle Forze di Difesa Israeliane e allo Shin Bet per la brillante operazione”, ha scritto Katznel suo post su X.

“Ci siamo impegnati a eliminare tutti coloro che hanno guidato il massacro del 7 ottobre, e così faremo: tutti sono destinati alla morte ovunque si trovino. Ci siamo impegnati affinché Hamas non governi civilmente e militarmente Gaza, e così sarà. Anche il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato, tutto nei tempi e nei modi appropriati”, ha aggiunto.

Fonti di Hamas nella Striscia di Gaza hanno confermato al quotidiano Asharq Al-Awsat la morte di Muhammad Odeh, in un raid aereo che ha colpito un appartamento nel quartiere di Rimal, nel centro di Gaza City.

Il corpo è stato ritrovato e le fonti hanno aggiunto nell’attacco sono rimasti uccisi anche la moglie e i figli.