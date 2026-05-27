Il video di Robert Kennedy Jr che afferra due serpenti a mani nude (e viene morso)
Il segretario alla Salute degli Usa Robert F. Kennedy Jr. ha pubblicato su X un video in cui afferra a mani nude due serpenti neri intenti ad accoppiarsi nel patio della casa di Mehmet Oz, in Florida.
Nel filmato, ripreso sotto gli occhi della moglie, l’attrice Cheryl Hines, si sente più volte la donna chiedergli di lasciar perdere. Kennedy riesce comunque a prendere i rettili, definiti “black racers” non velenosi, mostrando poi i serpenti alla telecamera con un sorriso. A un certo punto uno degli animali sembra mordergli un dito, mentre Hines, visibilmente preoccupata, lo invita a lasciarli andare. L’episodio si aggiunge ad altri curiosi incontri con animali raccontati negli anni dal politico statunitense. Nel 2012, infatti, la figlia Kick Kennedy rivelò che il padre, da lei bambina, aveva tagliato la testa a una balena spiaggiata in Massachusetts.