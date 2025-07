Sta facendo il giro del web un video sconvolgente che documenterebbe gli ultimi attimi di vita di Andreas Tonelli, il biker e influencer 48enne tragicamente scomparso il 15 luglio scorso in Val Gardena, in provincia di Bolzano. Le immagini, registrate da un drone che lo accompagnava durante le sue escursioni estreme, mostrano il ciclista impegnato in un percorso particolarmente impegnativo in montagna, mentre affronta con sicurezza un tratto roccioso a ridosso di uno strapiombo.

Tonelli, seguito da oltre 120mila persone su Instagram, era noto per le sue imprese mozzafiato in bicicletta in ambienti impervi. Nel filmato, visibile su alcune piattaforme ma non riproposto per rispetto, si vede l’uomo affrontare una discesa tecnica. Tuttavia, all’improvviso, la bicicletta scivola verso sinistra, forse a causa di una roccia instabile o del cedimento della ruota posteriore. Tonelli tenta di riprendere il controllo del mezzo, ma perde l’equilibrio e precipita nel canalone sottostante per circa 200 metri.

Il recupero del corpo e il cordoglio online

L’allarme è stato lanciato dalla famiglia alle 21 di lunedì sera, non avendo più ricevuto notizie dal ciclista. Le squadre di soccorso si sono attivate immediatamente, ma solo durante la notte sono riuscite a individuare il corpo senza vita di Tonelli. Il cadavere è stato recuperato il giorno successivo, il 16 luglio, in una zona impervia della Val Gardena.

Sui social, dove Andreas Tonelli condivideva video e storie delle sue imprese, è partito un lungo cordoglio da parte dei fan. Decine di migliaia di messaggi sono apparsi sotto i suoi ultimi post, esprimendo affetto, vicinanza e ammirazione per uno sportivo che, con passione e coraggio, aveva saputo raccontare la bellezza e la sfida della montagna.