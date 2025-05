Oggi, mercoledì 7 maggio, si apre il Conclave. In Vaticano lo staff ha ultimato gli ultimi preparativi nella Cappella Sistina, che accoglierà i 133 cardinali che entreranno per eleggere il successore di Papa Francesco. La Cappella Sistina è dunque pronta ad accogliere le votazioni, dopo gli ultimi lavori per la sistemazione della sala durati alcuni giorni.

Il video della Cappella Sistina per il Conclave

Tra falegnami, fabbri, pontaioli, allestitori e personale delle pulizie, sono state circa 40 le maestranze interne al Vaticano che nei giorni scorsi hanno contribuito alla sistemazione dei vari ambienti in vista del Conclave, incluse le 200 stanze che ospitano i cardinali. Il personale del Vaticano è stato supportato anche da 20 operai esterni. Sotto la volta affrescata da Michelangelo sono state disposte le varie postazioni con i nomi dei 133 cardinali che voteranno il nuovo Papa. Sistemata naturalmente anche la stufa per le fumate e la finestra dalla quale si affaccerà il nuovo Pontefice. È stata ultimata anche la cosiddetta “Stanza delle lacrime”, la sacrestia della Cappella Sistina all’interno della quale il Papa indosserà per la prima volta la talare bianca, ovvero l’abito con il quale si presenterà al pubblico dalla Loggia delle benedizioni della basilica di San Pietro.

“La preparazione prevede due attività che si sviluppano contemporaneamente: la preparazione degli alloggi dei cardinali elettori e del personale di supporto da un lato e l’allestimento della Cappella Sistina dall’altro”, ha dichiarato l’ingegnere Silvio Screpanti, vicedirettore del Settore Infrastrutture e Servizi del Governatorato. Screpanti ha inoltre affermato: “Nei giorni dell’evento saranno anche presenti in Conclave 5 fra elettricisti e ascensoristi e 5 termo-idraulici, che presteranno giuramento e saranno in servizio a tempo pieno, pernottando in Vaticano senza poter avere contatti con le proprie famiglie”.