La carcassa di una balenottera lunga circa 16 metri è stata rinvenuta sugli scogli davanti alla Terrazza Mascagni a Livorno nella mattina di mercoledì 17 settembre. L’animale presenta evidenti segni di decomposizione, segno che la morte è avvenuta in mare aperto da tempo prima che le correnti lo spingessero sulla costa. Sono in corso operazioni urgenti per rimuovere la carcassa e riportarla in mare.

Successivamente, l’Autorità portuale e la capitaneria indicheranno la banchina dove la gru della ditta Bettarini solleverà la balena. È stato inoltre allertato un esperto per sezionare e smaltire l’animale secondo le normative vigenti.