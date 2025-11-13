È stato rintracciato e arrestato Elia del Grande, il 50enne che nel 1998 uccise i genitori e il fratello in quella che venne ricordata come “la strage dei fornai”. L’uomo, fuggito il 30 ottobre dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia (Modena), dove era ristretto perché considerato socialmente pericoloso dopo aver scontato una condanna a trent’anni, è stato individuato dai carabinieri di Varese e Modena, con il supporto del Ros di Milano. Del Grande è stato trovato in un’abitazione di Cadrezzate, il suo paese natale nel Varesotto, dove possedeva ancora alcune proprietà immobiliari.

Le giustificazioni e la denuncia delle condizioni

Durante la fuga, Del Grande aveva inviato una lettera a VareseNews e parlato con Le Iene, spiegando le ragioni della sua evasione. “Il mio gesto è dovuto alla totale inadeguatezza che ancora incredibilmente sopravvive in certi istituti, come le case lavoro, che dovrebbero tendere a risocializzare e reinserire”, aveva dichiarato.

L’uomo aveva definito la casa lavoro “ben peggio del carcere”, aggiungendo: “Mi sono visto crollare il mondo addosso, ho visto perdere tutto. Il disagio che ho visto lì dentro credo di non averlo mai conosciuto e sono scappato”.