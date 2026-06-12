La Coppa del Mondo 2026 è ufficialmente iniziata. La ventitreesima edizione del torneo calcistico più seguito del pianeta si svolgerà fino al 19 luglio tra Messico, Canada e Stati Uniti, con la partecipazione record di 48 nazionali. Ad aprire la manifestazione è stata la sfida tra Messico e Sudafrica, disputata nello storico Stadio Azteca di Città del Messico davanti a circa 80mila spettatori.

Prima del calcio d’inizio, il pubblico ha assistito a una spettacolare cerimonia inaugurale durata circa un’ora e mezza. Sul palco si sono esibiti artisti di fama internazionale come Shakira e Burna Boy, interpreti del brano “Dai Dai”, oltre a J Balvin, Belinda e Alejandro Fernandez. Hanno partecipato anche Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles Azules, Manà e Tyla, regalando uno show che ha celebrato la multiculturalità dei tre Paesi ospitanti.

Uno dei momenti più attesi della serata è stato l’esordio dal vivo di “DNA”, l’inno ufficiale dei Mondiali 2026. Il brano, che vede la partecipazione di Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion ed EJAE, è stato eseguito per la prima volta proprio durante la cerimonia inaugurale da Bocelli ed EJAE.

Il celebre tenore italiano ha espresso tutta la sua emozione per questo importante riconoscimento. “Il calcio fa parte della mia vita da sempre e avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”, ha dichiarato Bocelli, sottolineando l’onore di essere stato scelto per interpretare l’inno ufficiale della competizione. L’artista ha inoltre ringraziato la FIFA, gli organizzatori e i tifosi di tutto il mondo, ai quali ha dedicato la sua esibizione.