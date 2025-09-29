Tensione altissima a Terni attorno al sindaco Stefano Bandecchi, finito al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi su Gaza. In particolare, hanno suscitato indignazione le sue affermazioni secondo cui “20.000 bambini non sono mai morti”. Le parole hanno scatenato una dura reazione sia in città che tra le forze politiche.

Davanti al municipio, in occasione della riunione del Consiglio comunale, si sono radunate diverse decine di manifestanti, stimati tra le cinquanta e le cento persone. All’arrivo del sindaco, i contestatori lo hanno accolto con cori e slogan, accusandolo apertamente e gridandogli più volte “buffone”. La protesta si è poi spostata all’interno dell’aula consiliare, dove Bandecchi è stato nuovamente contestato.

La situazione ha creato momenti di forte tensione, pur senza degenerare in scontri fisici grazie alla presenza delle forze dell’ordine. Successivamente, i manifestanti hanno abbandonato la sala, seguiti dai consiglieri di centrosinistra che hanno lasciato la seduta per protesta. Il centrodestra aveva già annunciato la propria assenza, mentre i rappresentanti di Forza Italia, inizialmente presenti, si sono alzati e se ne sono andati subito dopo.