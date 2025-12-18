Un filmato registrato dalla dashcam di un’auto e diffuso nelle ultime ore mostra i drammatici momenti precedenti alla strage di Bondi Beach, in Australia. Nel video si vede una coppia che prova a fermare uno degli attentatori prima che l’uomo raggiunga il luogo dell’attacco.

L’uomo ripreso è Boris Gurman, 69 anni, che indossa una maglietta viola, mentre accanto a lui c’è la moglie Sofia. Gurman tenta con coraggio di disarmare il terrorista, Sajid Akram, dando vita a una violenta colluttazione durante la quale riesce persino a strappargli il fucile. Tuttavia, secondo le ricostruzioni, l’attentatore avrebbe estratto una seconda arma, uccidendo entrambi. Le immagini mostrano anche una bandiera dell’Isis sull’auto del killer. Secondo i media australiani, i coniugi Gurman sono state le prime vittime dell’attacco.