Il video della distruzione nella città Black River in Jamaica dopo il passaggio l’uragano Melissa
Il primo ministro giamaicano Andrew Holness ha pubblicato sui social un video girato con un drone che documenta la devastazione lasciata dall’uragano Melissa nella città di Black River, nella parrocchia di St. Elizabeth.
Le immagini mostrano abitazioni distrutte, strade allagate e ingenti danni alle infrastrutture costiere, testimoniando la forza dell’evento meteorologico che ha colpito duramente la zona meridionale della Giamaica.