Un video pubblicato su X con il titolo “nature is amazing” (“la natura è sorprendente”, ndr) mostra una donna che, dopo aver girato la chiave nella serratura e abbassato la maniglia della porta di casa, scopre che dietro si nasconde una tigre. La donna si ferma e non apre completamente la porta, accorgendosi da uno spiraglio della presenza del felino. Visibilmente sorpresa, richiude rapidamente la porta dopo che l’animale accenna uno scatto, evitando così il faccia a faccia con il predatore.

Non è noto da dove provenga il video. Le immagini, che hanno raccolto 29 milioni di visualizzazioni, sono accompagnate da una didascalia semplice e provocatoria: “Immagina di aprire la porta e di vedere una cosa del genere… Cosa faresti?”.

Tra i commenti, c’è chi fa notare che la tigre sembri ammaestrata. Una volta che la donna apre la porta, l’animale, a giudicare dallo sguardo, sembra docile. “Potrebbe essere l’animale domestico esotico di qualcuno? Sembra così calmo”. C’è però chi non è d’accordo con questa versione e commenta che la tigre non sembra affatto domestica. La conferma arriverebbe dall0 scatto che si appresta a fare prima che la porta venga rapidamente chiusa.

Imagine you open your door and you see this… What would you do?😳 pic.twitter.com/Ymw14Ux4SR

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) January 30, 2025