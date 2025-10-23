“Sono felicissima di essere tornata a suonare il clarinetto”. Con queste parole Denise Bacon, 65 anni, di Crowborough, ha raccontato la sua rinascita dopo oltre cinque anni di silenzio forzato. Colpita dal morbo di Parkinson nel 2014, aveva visto peggiorare progressivamente la mobilità delle mani fino a non riuscire più a coltivare la sua grande passione musicale. Ex membro della East Grinstead Concert Band, Denise aveva abbandonato la musica nel 2020, incapace persino di camminare o nuotare come un tempo.

Il 20 ottobre 2025, però, tutto è cambiato: durante un delicato intervento di stimolazione cerebrale profonda, eseguito al King’s College Hospital di Londra, la donna è rimasta sveglia sul lettino operatorio e ha ripreso in mano il suo clarinetto. Le immagini diffuse dall’ospedale hanno mostrato l’emozionante momento in cui, tra i medici, le sue dita tornavano a muoversi con una fluidità perduta.

La scienza e la speranza della stimolazione cerebrale

L’intervento, durato quattro ore, è stato condotto dal professor Keyoumars Ashkan, che ha spiegato a People: “Nel cranio di Denise sono stati praticati dei fori grandi la metà di una moneta, dopo aver posizionato una mappa con coordinate precise. Funge come un navigatore satellitare per guidarci nelle aree corrette dove impiantare gli elettrodi”. Quando la stimolazione è stata attivata, “abbiamo notato un immediato miglioramento nei movimenti della mano destra”.

Su consiglio dei medici, Denise aveva portato con sé lo strumento “per vedere se la procedura avrebbe migliorato la sua capacità di suonare”. Così è stato: “Ricordo che la mia mano destra era in grado di muoversi con molta più facilità, e questo ha migliorato la mia capacità di suonare”, ha raccontato entusiasta.

La stimolazione cerebrale profonda (DBS) è una tecnica che riduce i tremori e la rigidità nei pazienti con Parkinson. Dopo l’intervento, Denise ha dichiarato di notare già progressi nella deambulazione e di non vedere l’ora di tornare “in piscina e sulla pista da ballo”.