Un episodio surreale ha sconvolto i passeggeri di una crociera, trasformando un momento di svago in una scena da incubo. Una donna, mentre utilizzava uno degli scivoli acquatici della nave, è rimasta bloccata a circa 30 metri sopra il livello del mare. Nel video, diventato virale con milioni di visualizzazioni, si vede la passeggera tentare disperatamente di liberarsi, muovendosi avanti e indietro con le braccia.

Tra i presenti a bordo, c’è chi ha esclamato scioccato: “Oh mio Dio, è letteralmente bloccata”. Secondo il New York Post, l’incidente sarebbe avvenuto sulla Norwegian Bliss, nave dotata di scivolo a doppio giro molto simile a quello ripreso. I commenti online hanno mostrato grande ansia e timore, con utenti che hanno dichiarato di non voler più affrontare simili attrazioni. Non è ancora chiaro come la donna sia stata soccorsa, ma si ricorda che questi scivoli sono provvisti di sportelli di emergenza.