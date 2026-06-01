Sta suscitando indignazione nei Paesi Bassi il video che mostra una donna incinta scaraventata a terra da alcuni agenti di polizia durante un intervento all’interno di un centro per richiedenti asilo. Le immagini, diffuse nelle ultime ore, documentano momenti di forte tensione e hanno immediatamente acceso il dibattito sull’uso della forza da parte delle autorità.

Nel filmato si vede la donna, visibilmente in stato di agitazione, mentre viene immobilizzata con violenza dagli agenti e spinta a terra nonostante il suo evidente stato di gravidanza. L’episodio sarebbe avvenuto durante un’operazione di controllo all’interno della struttura di accoglienza.

La diffusione del video ha provocato dure reazioni da parte di associazioni per i diritti umani e organizzazioni che si occupano di tutela dei migranti, che chiedono chiarimenti sull’accaduto e l’apertura di un’indagine interna per accertare eventuali responsabilità. Le autorità olandesi sono ora chiamate a fare luce sull’intervento e a chiarire se siano stati rispettati i protocolli previsti in situazioni così delicate.