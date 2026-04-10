Una gatta scomparsa in Texas da cinque anni è stata ritrovata grazie al microchip e ricongiunta alla sua famiglia.

Il ritrovamento è avvenuto dopo che l’animale è stato portato al rifugio della contea di Williamson e scansionato. Il microchip ha permesso di risalire immediatamente ai proprietari, attivando email e SMS di avviso.

La proprietaria, Angelique Wethereit, è felicissima: “Mia moglie ha ricevuto un’email… è stato allora che abbiamo controllato la pagina degli oggetti smarriti”. E ancora: “Non mi sembra ancora vero. Sono ancora sotto shock”.

Il personale del rifugio ha spiegato di essere rimasto sorpreso per un ricongiungimento dopo così tanto tempo.

Un operatore ha dichiarato: “Faccio questo lavoro dal 2013 e non ho mai visto una reunion dopo cinque anni”.

La gatta, di nome KitKat, è stata trovata in buone condizioni di salute. Secondo il personale “era di buon umore, molto gentile con il personale”. La gatta si è subito mostrata affettuosa e “ovviamente era felicissima di rivedere la sua mamma”.