In queste ore, i social sono stati invasi da immagini e video che mostrano il forte afflusso turistico al Seceda, sopra Ortisei, in Val Gardena. Martedì 22 luglio, centinaia di persone si sono accalcate in coda sia alla stazione a valle di Ortisei che a quella intermedia di Furnes, per salire sull’impianto che conduce all’alpeggio, diventato un vero e proprio hotspot turistico.

La zona, però, è già finita in passato al centro delle polemiche: recentemente ha fatto discutere l’installazione di un tornello su un sentiero escursionistico con accesso a pagamento. Ora un nuovo fronte si apre con la richiesta, da parte della società che gestisce la funivia Furnes-Seceda, di triplicare la portata dell’impianto.

La proposta ha suscitato l’allarme degli ambientalisti, che temono un impatto devastante sulla fauna locale: “A rischio anche le marmotte”, denunciano. La Provincia autonoma di Bolzano ha quindi richiesto una Valutazione di Impatto Ambientale prima di autorizzare i lavori.