Momenti di tensione sull’Etna, dove diverse comitive di turisti, accompagnate dalle guide locali, sono state colte di sorpresa da una nube piroclastica generata dall’improvvisa attività eruttiva del vulcano. Mentre si trovavano in prossimità delle zone sommitali, alcuni escursionisti si sono avvicinati per scattare fotografie, rischiando di raggiungere aree pericolose.

In un video diventato virale, si sente chiaramente l’autista di un fuoristrada suonare il clacson per richiamare all’ordine i turisti. Fortunatamente, grazie alla prontezza e all’esperienza delle guide alpine specializzate, tutti sono stati rapidamente messi in sicurezza. Nessuno ha riportato ferite, sebbene l’episodio abbia suscitato comprensibile paura tra i presenti.