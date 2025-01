Dramma a Pacific Palisades: Aaron Samson, accorso per aiutare il suocero 83enne, si è ritrovato intrappolato tra le fiamme. Bloccati in auto, sono stati costretti dalla polizia a mettersi in salvo a piedi, in mezzo al panico generale. Il suocero, affetto da Parkinson, ha avuto difficoltà a muoversi, ma un buon samaritano è intervenuto provvidenzialmente, caricandoli sulla sua auto e portandoli al sicuro.

Aaron ha documentato il momento con un video che testimonia la tensione di quei terribili istanti. Grazie all’aiuto ricevuto, entrambi sono riusciti a sfuggire alle fiamme che hanno devastato la zona.