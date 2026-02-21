La giornalista australiana Danika Mason, durante una diretta da Lvigno per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina è andata in onda visibilmente alterata. La Mason, volto noto di Channel 9, durante la diretta col programma Today è apparsa alterata e con la voce impastata. Ha trattenuto le risate, si è lasciata andare in una divagazione sul prezzo del caffè in Italia e ha pronunciato una frase sconnessa sulle iguane. Mason è riuscita a portare a casa il servizio, ma Le immagini del suo stato sono circolate sui social.

Danika Mason è stato ovviamente bersagliata da meme con il suo video diventato nel frattempo virale. La giornalista ha quindi deciso di scusarsi per l’accaduto e ha ammesso di aver bevuto prima del collegamento avvenuto in diretta: “Ho totalmente sottovalutato la situazione. Non avrei dovuto bere, soprattutto in queste condizioni. Fa freddo, c’è l’altitudine e probabilmente non aver cenato non ha aiutato. Voglio assumermi la piena responsabilità. Non è lo standard che mi impongo”.