Il tifone Wipha ha raggiunto Hong Kong, costringendo le autorità locali a dichiarare il massimo livello di allerta per “ciclone tropicale”. I venti superano i 167 km/h e sono accompagnati da forti piogge, con conseguenze gravi per la mobilità e la sicurezza dei cittadini. Le scuole sono state chiuse, mentre la compagnia aerea nazionale, Cathay Pacific, ha sospeso tutti i voli in arrivo e in partenza tra le 5:00 e le 18:00 di domenica 20 luglio.

❗️🇭🇰🌀🇨🇳 – Typhoon Wipha brought heavy rains and strong winds to Hong Kong, causing fallen trees, collapsed scaffolding, and sending over 200 people to temporary shelters. The storm, which recorded over 110 mm of rain in three hours and wind gusts exceeding 167 kph, was… pic.twitter.com/D7R2TXtrxJ — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 20, 2025

Gran parte del trasporto pubblico è stato interrotto. Le immagini mostrano danni visibili in città e una giornalista in difficoltà durante un collegamento in diretta, colpita da raffiche impetuose. Le autorità raccomandano alla popolazione di restare in casa e di evitare spostamenti non necessari.