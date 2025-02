La scena è stata ripresa nei pressi della stazione di Lavinio. Erano circa le 17 di domenica quando due gruppi di spacciatori si sono affrontati proprio davanti al passaggio a livello della stazione ferroviaria. Come si vede dalle immagini (pubblicate dall’account Welcome to Favelas), durante la guerriglia sono volati sassi e bastonate. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, gli spacciatori erano già andati via. Il sindaco di Anzio, Aurelio Lo Fazio, ha condannato con fermezza quanto accaduto: “Non consentiremo altri episodi di questo tipo e adotteremo tutte le misure necessarie per evitare che si ripetano. Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento, anche se i protagonisti si erano già dileguati, e comprendo le preoccupazioni dei cittadini, ai quali daremo risposte immediate. Per chi delinque, ad Anzio non c’è posto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Welcome to Favelas (@welcometofavelas_4k)