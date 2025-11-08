Un filmato diventato virale in poche ore mostra una ladra in azione all’interno di un ristorante del quartiere San Telmo, nella città di Buenos Aires, in Argentina. Nel filmato pubblicato sui canali social del portale di notizie messicano, EjeCentral, si vede la donna che piano piano sfila via la borsa a una signora che stava mangiando al tavolo accanto. Distratta quest’ultima dalle chiacchiere con gli altri commensali, non si accorge che dietro di lei qualcuno sta portando via la sua borsa. Una volta accalappiato il bottino, la ladra nasconde il tutto sotto i vestiti. Fortunatamente il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza. Sembra che la donna non fosse nuova a tali “imprese”.

