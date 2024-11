Un videografo belga ha condiviso in le spettacolari riprese dell’eruzione di febbraio dei crateri vulcanici dello Sundhnukagigar, vicino a Grindavik, in Islanda. Jeroen Van Nieuwenhove ha postato un filmato che mostra la lava che scivola su un paesaggio innevato.

Le spettacolari immagini

Fuoco, incontra il ghiaccio. L’incredibile video aereo mostra la lava incandescente che scorre attraverso un paesaggio innevato in Islanda, dopo l’eruzione del vulcano Sundhnukagigar nel febbraio 2024. Il videomaker Jeroen Van Nieuwenhove ha raccontato che molti utenti sui social media sono rimasti sbalorditi dalle immagini, ritenendole generate dall’intelligenza artificiale a causa dell’assenza di vapore visibile. Il fenomeno è noto come Effetto Leidenfrost, in cui l’acqua evapora istantaneamente e rimane sospesa sopra una superficie estremamente calda.