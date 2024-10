Il video della lavatrice più piccola del mondo

Un uomo indiano, tal Sebin Saji, ha voluto dare sfoggio delle sue abilità ingegneristiche in miniatura realizzando la lavatrice più piccola del mondo, che misura appena 32.5 millimetri, per 33.6 millimetri, per 38.7 millimetri. Non male.

Per qualificarsi per il record, Saji ha dovuto dimostrare che la sua lavatrice era funzionante e poteva effettuare un ciclo completo: lavaggio, risciacquo e centrifuga. La lavatrice, per la cui misurazione Saji ha dovuto usare degli speciali calibri digitali, pesa solo 2,35 grammi, poco più di due biscotti Oreo.