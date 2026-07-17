La scimmia Colobus congoenisi nota localmente come Likweli, era stata fotografata per la prima volta nel 2008. Ora è ufficiale: dopo essere stata identificata nelle foreste della Repubblica democratica del Congo è stata riconosciuta come nuova specie.

Si tratta di un primate molto raro e difficile da osservare: è caratterizzato da un volto nero con una distintiva macchia arancio-crema intorno alla bocca e da un manto prevalentemente nero. Gli studi genetici, morfologici e sulle vocalizzazioni hanno confermato che si tratta di una nuova scimmia appartenente alla specie del genere Colobus. Dopo il primo avvistamento documentato che risale al 2008, sono serviti anni di ricerche sul campo per arrivare alla sua descrizione ufficiale.