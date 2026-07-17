Il picco del caldo si raggiungerà sabato 18 luglio, quando ben 19 città saranno contrassegnate dal bollino rosso di allerta per le ondate di calore, ma da lunedì la canicola dovrebbe cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature.

Tra gli over-65 in Itali un eccesso di mortalità

Il clima bollente degli ultimi due mesi ha però già portato a conseguenze pesanti: nel periodo 25 maggio-30 giugno, tra gli over-65 in Italia si è registrato un eccesso di mortalità pari al +3%, con la grande maggioranza dei decessi che ha riguardato ‘grandi anziani’ over-85.

Il dato arriva dalla Cabina di regia tenutasi oggi al ministero della Salute: i dati evidenziano anche come il mese di giugno 2026, a livello globale, sia stato “il secondo più caldo di sempre”.

La Sardegna, in particolare, è sulla graticola: oggi la temperatura record di 47.2 gradi si è toccata nella stazione di Ollastra, 46 gradi si sono registrati nella città di Orani, nel Nuorese, e 45 nel Sulcis.

Ed il caldo estremo degli ultimi giorni spinge i consumi energetici che nelle ultime 36 ore hanno raggiunto i massimi dell’anno.