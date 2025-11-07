Una maestra che viene portata via dalla scuola dagli agenti federali: questo si vede in un video girato mercoledì mattina al nido Rayito del Sol di Chicago. La donna, la maestra Diana Patricia Santillana Galeano, è stata affiancata da due agenti dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale che si occupa dell’applicazione delle leggi sull’immigrazione) all’interno della struttura e poi spinta fuori con le mani dietro la schiena, mentre bambini e genitori assistevano alla scena.

Galeano è ora detenuta nel centro di Broadview, e il caso ha scatenato forte indignazione in città. L’episodio è da ricondurre all’interno di quella che è stata denominata “Operation Midway Blitz”, un’iniziativa lanciata a settembre dal Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS).

Secondo quanto dichiarato dal DHS, Galeano sarebbe entrata illegalmente negli Stati Uniti nel 2023, attraversando il confine meridionale, e avrebbe pagato dei trafficanti per far entrare i suoi figli nel Paese lo scorso anno. Tuttavia, la donna disponeva di un permesso di lavoro temporaneo, rilasciato in attesa della decisione sulla sua domanda di asilo politico. Documento che però, spiega ancora il Diparimento, non conferisce uno status legale stabile né protegge automaticamente dal fermo da parte dell’ICE.

Il deputato Mike Quigley ha denunciato: “Questa mattina agenti dell’ICE hanno seguito un’insegnante nella struttura senza mandato e l’hanno rapita davanti ai suoi studenti… un’assoluta mancanza di umanità.” La deputata Delia Ramirez ha definito quanto accaduto “spregevole” e ha annunciato un’indagine federale: “Dobbiamo assicurarci che queste scuole siano protette, gli agenti non solo sono entrati, ma hanno invaso altre stanze.”

Secondo il DHS, Galeano avrebbe tentato di barricarsi nel nido dopo un inseguimento: “L’arresto è avvenuto nell’atrio, non nella scuola,” ha dichiarato la portavoce Tricia McLaughlin.

Chris Widen, padre di un bimbo di quattro mesi, ha raccontato che l’arresto è avvenuto “nell’orario più affollato, davanti a bambini e famiglie”. Maria Guzman, rappresentante del nido e madre di un piccolo alunno, lo ha definito “un atto di terrorismo domestico”, mentre Esmeralda Rosales, genitore di due bambini iscritti al Rayito del Sol, ha aggiunto: “Queste sono persone gentili e questi bambini non meritano di vivere una cosa simile”.