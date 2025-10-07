Sulle coste del Pembrokeshire, nel sud-ovest del Galles, una scena di straordinaria tenerezza è stata ripresa il 27 settembre. Una mamma foca ha salvato il suo piccolo dalle acque agitate, spingendolo con delicatezza verso il bagnasciuga per metterlo in salvo.

Il video, diffuso sui social, ha rapidamente fatto il giro del web, conquistando e commuovendo migliaia di utenti per la forza e la dolcezza dell’amore materno nel mondo animale.