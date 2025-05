Violenta aggressione qualche giorno fa a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, precisamente in via Bra. Tre uomini di origine peruviana hanno attaccato altri tre connazionali utilizzando coltelli e un bastone chiodato. L’aggressione ha lasciato sul terreno tre feriti, di cui uno in condizioni gravissime. Due dei feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco, mentre il terzo è stato ricoverato in codice giallo al Maria Vittoria.

Un testimone, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha descritto la scena come “da film horror, l’uomo era un bagno di sangue. Uno di loro sembrava più morto che vivo”. Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine: polizia e carabinieri hanno identificato e fermato i presunti aggressori.

Dura la reazione politica. Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d’Italia per la Circoscrizione 7, ha commentato con fermezza: “Potrebbe esserci un altro morto, una violenza inaudita che come dico sempre scoppia da un attimo all’altro. Solo la Città non capisce la terribile situazione che si vive in questo pezzo di territorio. È ora di dire basta”. La comunità locale è scossa, mentre proseguono le indagini per chiarire dinamiche e responsabilità.