Un evento straordinario ha catturato l’attenzione della comunità scientifica internazionale: durante una spedizione negli abissi oceanici è stata filmata una rarissima medusa fantasma gigante, una creatura tanto affascinante quanto poco conosciuta. Le immagini sono state diffuse dallo Schmidt Ocean Institute, che ha coordinato la missione scientifica a bordo della nave da ricerca Falkor.

La medusa è stata osservata a circa 250 metri di profondità, mentre si muoveva lentamente nell’oscurità del mare profondo, offrendo uno spettacolo suggestivo e quasi irreale. Secondo gli scienziati, la campana dell’animale può raggiungere un metro di diametro, mentre le sue quattro braccia filamentose si estendono fino a dieci metri, rendendola grande quanto uno scuolabus.

Gli esperti sottolineano l’eccezionalità dell’avvistamento: questa specie viene infatti osservata molto raramente e gran parte delle sue caratteristiche biologiche resta ancora avvolta nel mistero. Ogni incontro rappresenta quindi un tassello prezioso per comprendere meglio la biodiversità degli abissi oceanici.